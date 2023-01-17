Кароль Филипп Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКароль Филипп Григорьевич

Кароль Филипп Григорьевич

avatar

Место рождения

Грушев, Київська область

Дата рождения

11.10.1830

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1830

Отец: Григорий

Мать: Марфа

Грушев, Київська область
Бракосочетание
04.06.1856

Жена: Ефросинья Яковлевна

Рождение ребёнка
08.07.1860

Сын: Кароль Даниил Филиппович

Мать ребёнка: Ефросинья Яковлевна

Грушев, Київська область
Рождение ребёнка
27.09.1862

Сын: Кароль Никон Филиппович

Мать ребёнка: Ефросинья Яковлевна

Грушев, Київська область
Рождение ребёнка
30.03.1868

Сын: Кароль Ипатий Филиппович

Мать ребёнка: Ефросинья Яковлевна

Грушев, Київська область
Рождение ребёнка
15.03.1869

Сын: Вильшук Мартын Филиппович

Мать ребёнка: Ефросинья Яковлевна

Грушев, Київська область
Рождение ребёнка
10.04.1872

Сын: Кароль Зосима Филиппович

Мать ребёнка: Ефросинья Яковлевна

Грушев, Київська область
Рождение ребёнка
01.05.1873

Сын: Кароль Макарий Филиппович

Мать ребёнка: Ефросинья Яковлевна

Грушев, Київська область
Рождение ребёнка
08.05.1874

Сын: Вильшук Иван Филиппович

Мать ребёнка: Ефросинья Яковлевна

Грушев, Київська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close