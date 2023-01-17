Кароль Филипп Григорьевич
Место рождения
Дата рождения11.10.1830
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.06.1856
Жена: Ефросинья Яковлевна
Рождение ребёнка
08.07.1860
Мать ребёнка: Ефросинья Яковлевна
Рождение ребёнка
27.09.1862
Мать ребёнка: Ефросинья Яковлевна
Рождение ребёнка
30.03.1868
Мать ребёнка: Ефросинья Яковлевна
Рождение ребёнка
15.03.1869
Сын: Вильшук Мартын Филиппович
Мать ребёнка: Ефросинья Яковлевна
Рождение ребёнка
10.04.1872
Мать ребёнка: Ефросинья Яковлевна
Рождение ребёнка
01.05.1873
Сын: Кароль Макарий Филиппович
Мать ребёнка: Ефросинья Яковлевна
Рождение ребёнка
08.05.1874
Мать ребёнка: Ефросинья Яковлевна