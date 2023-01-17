(Середа) Ефросинья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Середа) Ефросинья Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
04.06.1856

Муж: Кароль Филипп Григорьевич

Рождение ребёнка
08.07.1860

Сын: Кароль Даниил Филиппович

Отец ребёнка: Кароль Филипп Григорьевич

Грушев, Київська область
Рождение ребёнка
27.09.1862

Сын: Кароль Никон Филиппович

Отец ребёнка: Кароль Филипп Григорьевич

Грушев, Київська область
Рождение ребёнка
30.03.1868

Сын: Кароль Ипатий Филиппович

Отец ребёнка: Кароль Филипп Григорьевич

Грушев, Київська область
Рождение ребёнка
15.03.1869

Сын: Вильшук Мартын Филиппович

Отец ребёнка: Кароль Филипп Григорьевич

Грушев, Київська область
Рождение ребёнка
10.04.1872

Сын: Кароль Зосима Филиппович

Отец ребёнка: Кароль Филипп Григорьевич

Грушев, Київська область
Рождение ребёнка
01.05.1873

Сын: Кароль Макарий Филиппович

Отец ребёнка: Кароль Филипп Григорьевич

Грушев, Київська область
Рождение ребёнка
08.05.1874

Сын: Вильшук Иван Филиппович

Отец ребёнка: Кароль Филипп Григорьевич

Грушев, Київська область
Работа или профессия
Неизвестно
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