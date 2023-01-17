(Середа) Ефросинья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
04.06.1856
Рождение ребёнка
08.07.1860
Отец ребёнка: Кароль Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
27.09.1862
Отец ребёнка: Кароль Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
30.03.1868
Отец ребёнка: Кароль Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
15.03.1869
Сын: Вильшук Мартын Филиппович
Отец ребёнка: Кароль Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
10.04.1872
Отец ребёнка: Кароль Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
01.05.1873
Сын: Кароль Макарий Филиппович
Отец ребёнка: Кароль Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
08.05.1874
Отец ребёнка: Кароль Филипп Григорьевич
Работа или профессия
Неизвестно