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Вильшук Иван Филиппович

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Место рождения

Грушев, Київська область

Дата рождения

08.05.1874

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1874

Отец: Кароль Филипп Григорьевич

Мать: Ефросинья Яковлевна

Грушев, Київська область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Вильшук Никита Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Лукерья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Вильщук Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Вильшук Антон Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Вильшук Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

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