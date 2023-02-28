Вильшук Иван Филиппович
Место рождения
Дата рождения08.05.1874
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1874
Отец: Кароль Филипп Григорьевич
Мать: Ефросинья Яковлевна
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Лукерья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Вильщук Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: не указана