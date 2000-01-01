Вильшук Никита Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВильшук Никита Иванович

Вильшук Никита Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

22.02.1953

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Вильшук Иван Филиппович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вильшук Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вильшук Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вильшук Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вильшук Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вильшук Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
27.08.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Балюк Фёкла Ивановна

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Балюк Фёкла Ивановна

632858 Kuchugur, Novosibirsk Oblast Russia
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Балюк Фёкла Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вильшук Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вильшук Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вильшук Анна Алексеевна

Смерть
22.02.1953
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close