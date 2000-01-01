Вильшук Никита Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти22.02.1953
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Вильшук Иван Филиппович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
27.08.1945
Рождение ребёнка
1948
632858 Kuchugur, Novosibirsk Oblast Russia
Рождение ребёнка
1950
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
22.02.1953