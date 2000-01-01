Балюк Фёкла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1945
Рождение ребёнка
1948
632858 Kuchugur, Novosibirsk Oblast Russia
Рождение ребёнка
1950
Работа или профессия
Неизвестно