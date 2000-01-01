Балюк Фёкла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалюк Фёкла Ивановна

Балюк Фёкла Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вильшук Никита Иванович

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вильшук Никита Иванович

632858 Kuchugur, Novosibirsk Oblast Russia
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вильшук Никита Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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