Вильшук Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно