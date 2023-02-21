Вильшук Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вильшук Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вильшук Никита Иванович

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вильшук Никита Иванович

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вильшук Никита Иванович

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вильшук Никита Иванович

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вильшук Никита Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вильшук Никита Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вильшук Никита Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вильшук Никита Иванович

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