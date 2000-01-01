Вильшук Антон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВильшук Антон Иванович

Вильшук Антон Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Вильшук Иван Филиппович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Александра Антоновна

Мать ребёнка: Вильшук Анна Демьяновна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вильшук Анна Демьяновна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1971
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close