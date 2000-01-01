Вильшук Антон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1971
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Вильшук Иван Филиппович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Александра Антоновна
Мать ребёнка: Вильшук Анна Демьяновна
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вильшук Анна Демьяновна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1971