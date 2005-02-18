Скопич (Вильщук) Ефросинья Мартыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скопич (Вильщук) Ефросинья Мартыновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1905

Дата смерти

18.11.1989

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

Дети

1925 г.р.
1928 г.р.
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Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
18.11.1905

Отец: Вильшук Мартын Филиппович

Мать: Вильшук Варвара Моисеевна

Рождение ребёнка
10.01.1925

Сын: Скопич Анатолий Семёнович

Отец ребёнка: Скопич Семён Петрович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Максименко Александра Семёновна

Отец ребёнка: Скопич Семён Петрович

Рождение ребёнка
01.04.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скопич Семён Петрович

Рождение ребёнка
16.07.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скопич Семён Петрович

Смерть
18.11.1989
пос. Шилово Воронеж
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