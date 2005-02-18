Скопич (Вильщук) Ефросинья Мартыновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1905
Дата смерти18.11.1989
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1905
Рождение ребёнка
10.01.1925
Сын: Скопич Анатолий Семёнович
Отец ребёнка: Скопич Семён Петрович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Максименко Александра Семёновна
Отец ребёнка: Скопич Семён Петрович
Рождение ребёнка
01.04.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скопич Семён Петрович
Рождение ребёнка
16.07.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скопич Семён Петрович
Смерть
18.11.1989
пос. Шилово Воронеж