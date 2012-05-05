Скопич Анатолий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1925
Дата смерти05.05.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1925
Отец: Скопич Семён Петрович
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скопич Таисия Михайловна
ивано франковск, Ивано-Франковская область Ukraine
Рождение ребёнка
12.03.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скопич Таисия Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
05.05.2012