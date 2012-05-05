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Скопич Анатолий Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1925

Дата смерти

05.05.2012

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1925

Отец: Скопич Семён Петрович

Мать: Скопич Ефросинья Мартыновна

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скопич Таисия Михайловна

ивано франковск, Ивано-Франковская область Ukraine
Рождение ребёнка
12.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скопич Таисия Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
05.05.2012
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