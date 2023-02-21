Скопич Семён Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти31.12.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1925
Сын: Скопич Анатолий Семёнович
Мать ребёнка: Скопич Ефросинья Мартыновна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Максименко Александра Семёновна
Мать ребёнка: Скопич Ефросинья Мартыновна
Рождение ребёнка
01.04.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скопич Ефросинья Мартыновна
Рождение ребёнка
16.07.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скопич Ефросинья Мартыновна
Смерть
31.12.1989
пос. Шилово Воронеж