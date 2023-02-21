Скопич Семён Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скопич Семён Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

31.12.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1925 г.р.
1928 г.р.
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Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1925

Сын: Скопич Анатолий Семёнович

Мать ребёнка: Скопич Ефросинья Мартыновна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Максименко Александра Семёновна

Мать ребёнка: Скопич Ефросинья Мартыновна

Рождение ребёнка
01.04.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скопич Ефросинья Мартыновна

Рождение ребёнка
16.07.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скопич Ефросинья Мартыновна

Смерть
31.12.1989
пос. Шилово Воронеж
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