Максименко (Скопич) Александра Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти18.02.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Скопич Семён Петрович
Рождение ребёнка
1949
Сын: Максименко Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Максименко Иван Иванович
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
1955
Рождение ребёнка
1957
Рождение ребёнка
08.06.1962
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
18.02.2005