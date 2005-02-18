Максименко (Скопич) Александра Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максименко (Скопич) Александра Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

18.02.2005

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

1949 г.р.
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Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Скопич Семён Петрович

Мать: Скопич Ефросинья Мартыновна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Максименко Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Максименко Иван Иванович

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Максименко Иван Иванович

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Максименко Иван Иванович

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Максименко Иван Иванович

Рождение ребёнка
08.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Максименко Иван Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Максименко Иван Иванович

Смерть
18.02.2005