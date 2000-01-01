Максименко Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти10.08.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1949
Сын: Максименко Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Максименко Александра Семёновна
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
1955
Рождение ребёнка
1957
Рождение ребёнка
08.06.1962
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
10.08.1992