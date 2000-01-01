Максименко Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксименко Иван Иванович

Максименко Иван Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

10.08.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Сын: Максименко Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Максименко Александра Семёновна

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Максименко Александра Семёновна

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Максименко Александра Семёновна

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Максименко Александра Семёновна

Рождение ребёнка
08.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Максименко Александра Семёновна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Максименко Александра Семёновна

Смерть
10.08.1992
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close