Скопич (Яроцкая) Таисия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1926
Дата смерти14.08.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скопич Анатолий Семёнович
ивано франковск, Ивано-Франковская область Ukraine
Рождение ребёнка
12.03.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скопич Анатолий Семёнович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.08.2019