Скопич (Яроцкая) Таисия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скопич (Яроцкая) Таисия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1926

Дата смерти

14.08.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скопич Анатолий Семёнович

ивано франковск, Ивано-Франковская область Ukraine
Рождение ребёнка
12.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скопич Анатолий Семёнович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.08.2019
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