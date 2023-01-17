Вильшук Варвара Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1921
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1892
Сын: Вильщук Захарий Мартынович
Отец ребёнка: Вильшук Мартын Филиппович
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Вильшук Мартын Филиппович
Рождение ребёнка
31.01.1900
Сын: Вильшук Виктор Мартынович
Отец ребёнка: Вильшук Мартын Филиппович
Рождение ребёнка
15.10.1902
Сын: Вильшук Варфоломей Мартынович
Отец ребёнка: Вильшук Мартын Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Кутовая Хивронья Мартыновна
Отец ребёнка: Вильшук Мартын Филиппович
Рождение ребёнка
18.11.1905
Дочь: Скопич Ефросинья Мартыновна
Отец ребёнка: Вильшук Мартын Филиппович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Фоменко Анна Мартыновна
Отец ребёнка: Вильшук Мартын Филиппович
Рождение ребёнка
01.01.1911
Дочь: Ердакова Антонида Мартыновна
Отец ребёнка: Вильшук Мартын Филиппович
Смерть
1921