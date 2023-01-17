Вильшук Варвара Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вильшук Варвара Моисеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1921

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1892

Сын: Вильщук Захарий Мартынович

Отец ребёнка: Вильшук Мартын Филиппович

Грушев, Київська область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Вильшук Марк Мартынович

Отец ребёнка: Вильшук Мартын Филиппович

Рождение ребёнка
31.01.1900

Сын: Вильшук Виктор Мартынович

Отец ребёнка: Вильшук Мартын Филиппович

Грушев, Київська область
Рождение ребёнка
15.10.1902

Сын: Вильшук Варфоломей Мартынович

Отец ребёнка: Вильшук Мартын Филиппович

Грушев, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Кутовая Хивронья Мартыновна

Отец ребёнка: Вильшук Мартын Филиппович

Рождение ребёнка
18.11.1905

Дочь: Скопич Ефросинья Мартыновна

Отец ребёнка: Вильшук Мартын Филиппович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Фоменко Анна Мартыновна

Отец ребёнка: Вильшук Мартын Филиппович

Рождение ребёнка
01.01.1911

Дочь: Ердакова Антонида Мартыновна

Отец ребёнка: Вильшук Мартын Филиппович

Смерть
1921
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