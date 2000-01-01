Фоменко (Вильщук) Анна Мартыновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти?.07.1980
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Рождение ребёнка
Около 1935
Сын: Фоменко Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Фоменко Дмитрий Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фоменко Дмитрий Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фоменко Дмитрий Кузьмич
Смерть
?.07.1980