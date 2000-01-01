Фоменко (Вильщук) Анна Мартыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоменко (Вильщук) Анна Мартыновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

?.07.1980

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

Дети

Около 1935 г.р.
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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Вильшук Мартын Филиппович

Мать: Вильшук Варвара Моисеевна

Рождение ребёнка
Около 1935

Сын: Фоменко Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Фоменко Дмитрий Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фоменко Дмитрий Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фоменко Дмитрий Кузьмич

Смерть
?.07.1980
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