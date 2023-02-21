Фоменко Дмитрий Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоменко Дмитрий Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1906

Дата смерти

01.10.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1935 г.р.
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Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
15.05.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1935

Сын: Фоменко Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Фоменко Анна Мартыновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фоменко Анна Мартыновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фоменко Анна Мартыновна

Смерть
01.10.1943
д. Шатилово Понизовского района Смоленской области
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