Фоменко Дмитрий Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1906
Дата смерти01.10.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1935
Сын: Фоменко Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Фоменко Анна Мартыновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фоменко Анна Мартыновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фоменко Анна Мартыновна
Смерть
01.10.1943
д. Шатилово Понизовского района Смоленской области