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Бяков Варфоломей Иванович

Место рождения

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

04.07.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1842

Отец: Бяков Иван Петрович

Мать: Бякова Татьяна Ларионовна

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
31.01.1869

Жена: Ксения Васильевна

Казаково, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
31.01.1869

Жена: не указана

Первым браком в возрасте 26 лет
Рождение ребёнка
26.01.1877

Сын: Бяков Иван Варфоломеевич

Мать ребёнка: Бякова Анна Гавриловна

Дата рождения 26.01.1877 вычислена исходя из записи в метрической книге Спасской Поршенской церкви 29. Оп.39 т. 1. Д. 13 разворот 493. Восприемник Яков Иванович Малых
Рождение ребёнка
17.02.1878

Сын: Бяков Николай Варфоломеевич

Мать ребёнка: Ксения Васильевна

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Восприемник Иван Герасимович Пастухов Запись о рождении в метрической книге Спасской Поршенской церкви Комментарии ранее: 1860-1891 Дата рождения высислена исходя из записи о рождении отца Варфоломе... Показать все
Рождение ребёнка
13.08.1879

Дочь: Надежда Варфоломеевна

Мать ребёнка: Ксения Васильевна

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви 29. Оп.39 т. 1. Д. 20 разворот336 (424 зачёркнуто) Восприемник Нимфадора Даниловна Бякова
Восприемник
18.09.1880
Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви ф29. Оп.39 т. 1. Д. 37 разворот 94 При крещении Дмитрия Семеновича Бякова
Рождение ребёнка
25.09.1881

Сын: Бяков Савватий Варфоломеевич

Мать ребёнка: Ксения Васильевна

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви 29. Оп.39 т. 1. Д. 56 разворот 433 (479 зачёркнуто) Восприемник Константин Фёдорович Воронцов
Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Бяков Иван Варфоломеевич

Мать ребёнка: не указана

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Год рождения 1887 вычислен исходя из записи о бракосочетании в возрасте 22 лет в 1909 году
Рождение ребёнка
16.02.1894

Сын: Бяков Павел Варфоломеевич

Мать ребёнка: Бякова Александра Павловна

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Восприемник - Демид Кондратьевич Бяков Запись о рождении в метрической книге Спасской Поршенской церкви
Рождение ребёнка
16.06.1897

Дочь: Мария Варфоломеевна

Мать ребёнка: не указана

Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви ГБУ АО «Государственный архив Архангельской области» Ф. 29 Оп. 39 т. 1 Д. 438 Восприемник Пелагея Ивановна Малых
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бякова Александра Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бякова Александра Павловна

Казаково, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Возможно ошибка в метрической книге в отчестве - запись о рождении Павла Варфоломеевича
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Апполинария Варфоломеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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