Бяков Варфоломей Иванович
Место рождения
Дата рождения04.07.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1842
Отец: Бяков Иван Петрович
Бракосочетание
31.01.1869
Жена: Ксения Васильевна
Бракосочетание
31.01.1869
Жена: не указана
Первым браком в возрасте 26 лет
Рождение ребёнка
26.01.1877
Мать ребёнка: Бякова Анна Гавриловна
Дата рождения 26.01.1877 вычислена исходя из записи в метрической книге Спасской Поршенской церкви 29. Оп.39 т. 1. Д. 13 разворот 493. Восприемник Яков Иванович Малых
Рождение ребёнка
17.02.1878
Сын: Бяков Николай Варфоломеевич
Мать ребёнка: Ксения Васильевна
Восприемник Иван Герасимович Пастухов Запись о рождении в метрической книге Спасской Поршенской церкви Комментарии ранее: 1860-1891 Дата рождения высислена исходя из записи о рождении отца Варфоломе... Показать все
Рождение ребёнка
13.08.1879
Дочь: Надежда Варфоломеевна
Мать ребёнка: Ксения Васильевна
Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви 29. Оп.39 т. 1. Д. 20 разворот336 (424 зачёркнуто) Восприемник Нимфадора Даниловна Бякова
Восприемник
18.09.1880
Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви ф29. Оп.39 т. 1. Д. 37 разворот 94 При крещении Дмитрия Семеновича Бякова
Рождение ребёнка
25.09.1881
Сын: Бяков Савватий Варфоломеевич
Мать ребёнка: Ксения Васильевна
Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви 29. Оп.39 т. 1. Д. 56 разворот 433 (479 зачёркнуто) Восприемник Константин Фёдорович Воронцов
Рождение ребёнка
Около 1887
Мать ребёнка: не указана
Год рождения 1887 вычислен исходя из записи о бракосочетании в возрасте 22 лет в 1909 году
Рождение ребёнка
16.02.1894
Сын: Бяков Павел Варфоломеевич
Мать ребёнка: Бякова Александра Павловна
Восприемник - Демид Кондратьевич Бяков Запись о рождении в метрической книге Спасской Поршенской церкви
Рождение ребёнка
16.06.1897
Дочь: Мария Варфоломеевна
Мать ребёнка: не указана
Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви ГБУ АО «Государственный архив Архангельской области» Ф. 29 Оп. 39 т. 1 Д. 438 Восприемник Пелагея Ивановна Малых
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Возможно ошибка в метрической книге в отчестве - запись о рождении Павла Варфоломеевича
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Апполинария Варфоломеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно