(Бякова) Апполинария Варфоломеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Бяков Варфоломей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бякова ( Тыкка ?) Аполлинария Варфоломеевна сольвыч уезд никольск вол дер МАСЛОВСКая - лист 115 ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 127. Дело 1705 1905 год Метрические книги церквей г. Санкт-Петербурга: Свт. Ни... Показать все
Смерть
Неизвестно