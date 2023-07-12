(Бякова) Апполинария Варфоломеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бякова) Апполинария Варфоломеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1842 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бяков Варфоломей Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бякова ( Тыкка ?) Аполлинария Варфоломеевна сольвыч уезд никольск вол дер МАСЛОВСКая - лист 115 ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 127. Дело 1705 1905 год Метрические книги церквей г. Санкт-Петербурга: Свт. Ни... Показать все
Смерть
Неизвестно
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