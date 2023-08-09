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(Инкина) Ксения Васильевна

Место рождения

Лукинская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Инкин Василий Федорович

Мать: не указана

Лукинская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Дата рождения высислена исходя из записи о бракосочетании в возрасте 22 лет в 1869 году Богородского Пречистенского прихода деревни Ликинская
Бракосочетание
31.01.1869

Муж: Бяков Варфоломей Иванович

Казаково, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.02.1878

Сын: Бяков Николай Варфоломеевич

Отец ребёнка: Бяков Варфоломей Иванович

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Восприемник Иван Герасимович Пастухов Запись о рождении в метрической книге Спасской Поршенской церкви Комментарии ранее: 1860-1891 Дата рождения высислена исходя из записи о рождении отца Варфоломе... Показать все
Смерть
Неизвестно