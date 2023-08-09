(Инкина) Ксения Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: Инкин Василий Федорович
Мать: не указана
Дата рождения высислена исходя из записи о бракосочетании в возрасте 22 лет в 1869 году Богородского Пречистенского прихода деревни Ликинская
Бракосочетание
31.01.1869
Казаково, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.02.1878
Сын: Бяков Николай Варфоломеевич
Отец ребёнка: Бяков Варфоломей Иванович
Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Восприемник Иван Герасимович Пастухов Запись о рождении в метрической книге Спасской Поршенской церкви Комментарии ранее: 1860-1891 Дата рождения высислена исходя из записи о рождении отца Варфоломе... Показать все
Смерть
Неизвестно