Бякова Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБякова Александра Павловна

Бякова Александра Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1894

Сын: Бяков Павел Варфоломеевич

Отец ребёнка: Бяков Варфоломей Иванович

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Восприемник - Демид Кондратьевич Бяков Запись о рождении в метрической книге Спасской Поршенской церкви
Рождение ребёнка
11.01.1904

Дочь: Миропия Николаевна

Отец ребёнка: Бяков Николай Васильевич

Крестная крестьянская жена Александра Дмитриевна Бякова Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви ф29. Оп.39 т. 2. Д. 694 разворот 461
Рождение ребёнка
03.11.1906

Дочь: Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Бяков Николай Васильевич

Метрической книге Спасской Поршенской церкви
Рождение ребёнка
23.07.1912

Сын: Бяков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Бяков Николай Васильевич

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви ф29. Оп.39 т. 2. Д. 1056 разворот 591 Восприемник Евельпист Фёдорович Гаев
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бяков Варфоломей Иванович

Казаково, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Возможно ошибка в метрической книге в отчестве - запись о рождении Павла Варфоломеевича
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бяков Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close