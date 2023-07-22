Бякова Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение ребёнка
16.02.1894
Сын: Бяков Павел Варфоломеевич
Отец ребёнка: Бяков Варфоломей Иванович
Восприемник - Демид Кондратьевич Бяков Запись о рождении в метрической книге Спасской Поршенской церкви
Рождение ребёнка
11.01.1904
Дочь: Миропия Николаевна
Отец ребёнка: Бяков Николай Васильевич
Крестная крестьянская жена Александра Дмитриевна Бякова Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви ф29. Оп.39 т. 2. Д. 694 разворот 461
Рождение ребёнка
03.11.1906
Дочь: Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Бяков Николай Васильевич
Метрической книге Спасской Поршенской церкви
Рождение ребёнка
23.07.1912
Сын: Бяков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Бяков Николай Васильевич
Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви ф29. Оп.39 т. 2. Д. 1056 разворот 591 Восприемник Евельпист Фёдорович Гаев
Бракосочетание
Неизвестно
Казаково, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Возможно ошибка в метрической книге в отчестве - запись о рождении Павла Варфоломеевича
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно