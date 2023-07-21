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(Бякова) Мария Варфоломеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1842 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1897

Отец: Бяков Варфоломей Иванович

Мать: не указана

Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви ГБУ АО «Государственный архив Архангельской области» Ф. 29 Оп. 39 т. 1 Д. 438 Восприемник Пелагея Ивановна Малых
Смерть
Неизвестно