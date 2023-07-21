(Бякова) Мария Варфоломеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
16.06.1897
Отец: Бяков Варфоломей Иванович
Мать: не указана
Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви ГБУ АО «Государственный архив Архангельской области» Ф. 29 Оп. 39 т. 1 Д. 438 Восприемник Пелагея Ивановна Малых
Смерть
Неизвестно