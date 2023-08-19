(Бякова) Надежда Варфоломеевна
Место рождения
Дата рождения13.08.1879
Дата смерти04.09.1881
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
13.08.1879
Отец: Бяков Варфоломей Иванович
Мать: Ксения Васильевна
Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви 29. Оп.39 т. 1. Д. 20 разворот336 (424 зачёркнуто) Восприемник Нимфадора Даниловна Бякова
Смерть
04.09.1881
Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви ф29. Оп.39 т. 1. Д. 56 разворот 453 (509 зачёркнуто) Вероятно инфекционное заболевание- в соседних записях причина смерти аналогична