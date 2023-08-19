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(Бякова) Надежда Варфоломеевна

Место рождения

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

13.08.1879

Дата смерти

04.09.1881

Пол

Женский

Отец

1842 г.р.

Мать

Около 1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1879

Отец: Бяков Варфоломей Иванович

Мать: Ксения Васильевна

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви 29. Оп.39 т. 1. Д. 20 разворот336 (424 зачёркнуто) Восприемник Нимфадора Даниловна Бякова
Смерть
04.09.1881
Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви ф29. Оп.39 т. 1. Д. 56 разворот 453 (509 зачёркнуто) Вероятно инфекционное заболевание- в соседних записях причина смерти аналогична
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