Синотова (Лунькова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.02.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1884 ст.
Отец: Луньков Иван Ефимович
Бракосочетание
07.02.1903
Семеновское, Ступино, Московская область
венчались в Князе-Владимирской церкви Отрадинского благочиния. Ф.203 Оп.780 Д.3488 стр.331 Поручители: Луньков Фёдор Иванович ( https://familio.org/persons/7a5ca134-046f-4aa4-a47a-5c61a25c18cb ) и сел... Показать все
Смерть
Неизвестно