Синотова (Лунькова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синотова (Лунькова) Анна Ивановна

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Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

01.02.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

До 1866 г.р.

Муж

Около 1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1884 ст.

Отец: Луньков Иван Ефимович

Мать: Лунькова Мария Афанасьевна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
07.02.1903

Муж: Синотов Матвей Павлович

Семеновское, Ступино, Московская область
венчались в Князе-Владимирской церкви Отрадинского благочиния. Ф.203 Оп.780 Д.3488 стр.331 Поручители: Луньков Фёдор Иванович ( https://familio.org/persons/7a5ca134-046f-4aa4-a47a-5c61a25c18cb ) и сел... Показать все
Смерть
Неизвестно
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