Синодова Александра Матвеевна
Место рождения
Дата рождения18.04.1909 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1909 ст.
Отец: Синодов Матвей Павлович
Мать: Синодова Анна Ивановна
В доме Леонтьевой
Крещение
26.04.1909 ст.
"ЦГА Москвы", фонд №2125, опись №2, дело №16, стр. 179~180 В восприемниках - Лоскутова Евдокия Ефимовна (https://familio.org/persons/361e567d-2f9a-44c6-bc7e-46101dc8c944)
Смерть
Неизвестно