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Синодова Александра Матвеевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

18.04.1909 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1882 и 1883 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
18.04.1909 ст.

Отец: Синодов Матвей Павлович

Мать: Синодова Анна Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
В доме Леонтьевой
Крещение
26.04.1909 ст.
Москва, город федерального значения Москва
"ЦГА Москвы", фонд №2125, опись №2, дело №16, стр. 179~180 В восприемниках - Лоскутова Евдокия Ефимовна (https://familio.org/persons/361e567d-2f9a-44c6-bc7e-46101dc8c944)
Смерть
Неизвестно
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