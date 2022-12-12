Синотов Матвей Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1883 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Кравцово Хатунской волости Серпуховского уезда
Бракосочетание
07.02.1903
Жена: Синотова Анна Ивановна
Семеновское, Ступино, Московская область
венчались в Князе-Владимирской церкви Отрадинского благочиния. Ф.203 Оп.780 Д.3488 стр.331 Поручители: Луньков Фёдор Иванович ( https://familio.org/persons/7a5ca134-046f-4aa4-a47a-5c61a25c18cb ) и сел... Показать все
Смерть
Неизвестно