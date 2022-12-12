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Синотов Матвей Павлович

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Место рождения

Кравцово, Ступино, Московская область

Дата рождения

Около 1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кравцово, Ступино, Московская область
дер. Кравцово Хатунской волости Серпуховского уезда
Бракосочетание
07.02.1903

Жена: Синотова Анна Ивановна

Семеновское, Ступино, Московская область
венчались в Князе-Владимирской церкви Отрадинского благочиния. Ф.203 Оп.780 Д.3488 стр.331 Поручители: Луньков Фёдор Иванович ( https://familio.org/persons/7a5ca134-046f-4aa4-a47a-5c61a25c18cb ) и сел... Показать все
Смерть
Неизвестно
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