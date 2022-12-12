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Лунькова Мария Афанасьевна

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Место рождения

Кузьмино, Ступино, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузьмино, Ступино, Московская область
Бракосочетание
10.01.1882 ст.

Муж: Луньков Иван Ефимович

Михайловское, Домодедово, Московская область
Церковь Михаила Архангела
Рождение ребёнка
05.05.1882 ст.

Дочь: Лунькова Гликерия Ивановна

Отец ребёнка: Луньков Иван Ефимович

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
01.02.1884 ст.

Дочь: Синотова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Луньков Иван Ефимович

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1886 ст.

Сын: Луньков Родион Иванович

Отец ребёнка: Луньков Иван Ефимович

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
03.06.1888 ст.

Сын: Луньков Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Луньков Иван Ефимович

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1891 ст.

Сын: Луньков Сергей Иванович

Отец ребёнка: Луньков Иван Ефимович

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
24.02.1894 ст.

Сын: Луньков Василий Иванович

Отец ребёнка: Луньков Иван Ефимович

Глотаево, Домодедово, Московская область
https://cgamos.ru/metric-books/2184/2184-1/2184_1_75/ стр.4
Рождение ребёнка
08.06.1896 ст.

Сын: Луньков Пётр Иванович

Отец ребёнка: Луньков Иван Ефимович

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
04.03.1898 ст.

Сын: Луньков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Луньков Иван Ефимович

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
29.04.1900 ст.

Дочь: Лунькова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Луньков Иван Ефимович

Глотаево, Домодедово, Московская область
Воспреемники: запасный унтер-офицер из крестьян Хатунской волости деревни Глотаево Иван Фёдорович Капустин и солдатская жена Елена Семёновна Капустина
Рождение ребёнка
21.01.1902 ст.

Дочь: Лунькова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Луньков Иван Ефимович

Глотаево, Домодедово, Московская область
Воспреемники: той же деревни крестьянин Андрей Григорьевич и крестьянина Никифора Андреевича Рощина жена Екатерина Фёдоровна
Смерть
Неизвестно
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