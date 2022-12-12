Лунькова Мария Афанасьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1882 ст.
Михайловское, Домодедово, Московская область
Церковь Михаила Архангела
Рождение ребёнка
05.05.1882 ст.
Дочь: Лунькова Гликерия Ивановна
Отец ребёнка: Луньков Иван Ефимович
Рождение ребёнка
01.02.1884 ст.
Дочь: Синотова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Луньков Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1886 ст.
Отец ребёнка: Луньков Иван Ефимович
Рождение ребёнка
03.06.1888 ст.
Отец ребёнка: Луньков Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1891 ст.
Отец ребёнка: Луньков Иван Ефимович
Рождение ребёнка
24.02.1894 ст.
Отец ребёнка: Луньков Иван Ефимович
https://cgamos.ru/metric-books/2184/2184-1/2184_1_75/ стр.4
Рождение ребёнка
08.06.1896 ст.
Отец ребёнка: Луньков Иван Ефимович
Рождение ребёнка
04.03.1898 ст.
Отец ребёнка: Луньков Иван Ефимович
Рождение ребёнка
29.04.1900 ст.
Дочь: Лунькова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Луньков Иван Ефимович
Воспреемники: запасный унтер-офицер из крестьян Хатунской волости деревни Глотаево Иван Фёдорович Капустин и солдатская жена Елена Семёновна Капустина
Рождение ребёнка
21.01.1902 ст.
Дочь: Лунькова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Луньков Иван Ефимович
Воспреемники: той же деревни крестьянин Андрей Григорьевич и крестьянина Никифора Андреевича Рощина жена Екатерина Фёдоровна
Смерть
Неизвестно