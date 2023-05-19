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Гладышев Стефан Кузьмич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800

Отец: Гладышев Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Попова Ефимия Стефановна

Мать ребёнка: Гладышева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Руднева Акилина Стефановна

Мать ребёнка: Гладышева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Сляднева Евдокия Стефановна

Мать ребёнка: Гладышева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
15.02.1832

Дочь: Евдокия Стефановна

Мать ребёнка: Гладышева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
02.10.1834

Сын: Гладышев Андрей Стефанович

Мать ребёнка: Гладышева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
06.03.1837

Сын: Гладышев Алексей Стефанович

Мать ребёнка: Гладышева Анна Алексеевна

ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гладышева Анна Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно