Гладышев Стефан Кузьмич
Место рождения
Дата рожденияДо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800
Отец: Гладышев Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Попова Ефимия Стефановна
Мать ребёнка: Гладышева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Руднева Акилина Стефановна
Мать ребёнка: Гладышева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Сляднева Евдокия Стефановна
Мать ребёнка: Гладышева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
15.02.1832
Дочь: Евдокия Стефановна
Мать ребёнка: Гладышева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
02.10.1834
Сын: Гладышев Андрей Стефанович
Мать ребёнка: Гладышева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
06.03.1837
Сын: Гладышев Алексей Стефанович
Мать ребёнка: Гладышева Анна Алексеевна
ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно