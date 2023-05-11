Гладышева Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Попова Ефимия Стефановна
Отец ребёнка: Гладышев Стефан Кузьмич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Руднева Акилина Стефановна
Отец ребёнка: Гладышев Стефан Кузьмич
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Сляднева Евдокия Стефановна
Отец ребёнка: Гладышев Стефан Кузьмич
Рождение ребёнка
15.02.1832
Дочь: Евдокия Стефановна
Отец ребёнка: Гладышев Стефан Кузьмич
Рождение ребёнка
02.10.1834
Сын: Гладышев Андрей Стефанович
Отец ребёнка: Гладышев Стефан Кузьмич
Рождение ребёнка
06.03.1837
Сын: Гладышев Алексей Стефанович
Отец ребёнка: Гладышев Стефан Кузьмич
ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно