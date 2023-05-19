Руднева (Гладышева) Акилина Стефановна
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Гладышев Стефан Кузьмич
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Руднев Иван Стефанович
Бракосочетание
11.01.1840
ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
07.11.1840
Отец ребёнка: Руднев Иван Стефанович
ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Руднев Иван Стефанович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1850