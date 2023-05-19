Руднева (Гладышева) Акилина Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руднева (Гладышева) Акилина Стефановна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1822

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Гладышев Стефан Кузьмич

Мать: Гладышева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Руднев Леонтий Иванович

Отец ребёнка: Руднев Иван Стефанович

Бракосочетание
11.01.1840

Муж: Руднев Иван Стефанович

ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
07.11.1840

Сын: Руднев Павел Иванович

Отец ребёнка: Руднев Иван Стефанович

ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
1848

Сын: Руднев Антон Иванович

Отец ребёнка: Руднев Иван Стефанович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1850
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