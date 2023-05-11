Попова (Гладышева) Ефимия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Гладышева) Ефимия Стефановна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1820

Дата смерти

08.09.1871

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Гладышев Стефан Кузьмич

Мать: Гладышева Анна Алексеевна

Бракосочетание
18.01.1838

Муж: Попов Лаврентий Алексеевич

Рождение ребёнка
14.10.1842

Дочь: Прасковья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Попов Лаврентий Алексеевич

Рождение ребёнка
25.10.1852

Сын: Попов Петр Лаврентьевич

Отец ребёнка: Попов Лаврентий Алексеевич

Рождение ребёнка
1854

Сын: Попов Федор Лаврентьевич

Отец ребёнка: Попов Лаврентий Алексеевич

Рождение ребёнка
1861

Сын: Попов Ермолай Лаврентьевич

Отец ребёнка: Попов Лаврентий Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.09.1871
Причина смерти: холера
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