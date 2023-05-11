Попова (Гладышева) Ефимия Стефановна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смерти08.09.1871
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Гладышев Стефан Кузьмич
Бракосочетание
18.01.1838
Рождение ребёнка
14.10.1842
Дочь: Прасковья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Попов Лаврентий Алексеевич
Рождение ребёнка
25.10.1852
Отец ребёнка: Попов Лаврентий Алексеевич
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Попов Лаврентий Алексеевич
Рождение ребёнка
1861
Сын: Попов Ермолай Лаврентьевич
Отец ребёнка: Попов Лаврентий Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.09.1871
Причина смерти: холера