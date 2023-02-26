Иосиф Семёнов
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения03.11.1819
Дата смерти14.02.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1819
Отец: Семён Кодратов
Мать: Агафия Андреева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.02.1843
Дочь: Евдокия Иосифова
Мать ребёнка: Зиновия Семёнова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1844
Сын: Яков Иосифов
Мать ребёнка: Зиновия Семёнова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1848
Сын: Иванов Иван Иосифов
Мать ребёнка: Зиновия Семёнова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.03.1854
Сын: Гавриил Иосифов
Мать ребёнка: Зиновия Семёнова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1859
Дочь: Анна Иосифова
Мать ребёнка: Зиновия Семёнова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1872
Сын: Андрей Иосифов
Мать ребёнка: Зиновия Семёнова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зиновия Семёнова
Смерть
14.02.1887
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.