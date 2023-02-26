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Иосиф Семёнов

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

03.11.1819

Дата смерти

14.02.1887

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1819

Отец: Семён Кодратов

Мать: Агафия Андреева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.02.1843

Дочь: Евдокия Иосифова

Мать ребёнка: Зиновия Семёнова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1844

Сын: Яков Иосифов

Мать ребёнка: Зиновия Семёнова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1848

Сын: Иванов Иван Иосифов

Мать ребёнка: Зиновия Семёнова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.03.1854

Сын: Гавриил Иосифов

Мать ребёнка: Зиновия Семёнова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1859

Дочь: Анна Иосифова

Мать ребёнка: Зиновия Семёнова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1872

Сын: Андрей Иосифов

Мать ребёнка: Зиновия Семёнова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиновия Семёнова

Смерть
14.02.1887
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
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