Зиновия Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти08.07.1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1843
Дочь: Евдокия Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Семёнов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1844
Сын: Яков Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Семёнов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1848
Сын: Иванов Иван Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Семёнов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.03.1854
Сын: Гавриил Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Семёнов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1859
Дочь: Анна Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Семёнов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1872
Сын: Андрей Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Семёнов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иосиф Семёнов
Смерть
08.07.1876
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.