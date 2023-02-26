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Зиновия Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

08.07.1876

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1843

Дочь: Евдокия Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Семёнов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1844

Сын: Яков Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Семёнов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1848

Сын: Иванов Иван Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Семёнов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.03.1854

Сын: Гавриил Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Семёнов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1859

Дочь: Анна Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Семёнов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1872

Сын: Андрей Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Семёнов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иосиф Семёнов

Смерть
08.07.1876
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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