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Андрей Иосифов

Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1819 г.р.

Мать

1814 г.р.

Жена

До 1872 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872

Отец: Иосиф Семёнов

Мать: Зиновия Семёнова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1891

Сын: Иван Андреев

Мать ребёнка: Пелагея Михайлова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Михайлова

Смерть
Неизвестно
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