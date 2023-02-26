Андрей Иосифов
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872
Отец: Иосиф Семёнов
Мать: Зиновия Семёнова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1891
Сын: Иван Андреев
Мать ребёнка: Пелагея Михайлова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Михайлова
Смерть
Неизвестно