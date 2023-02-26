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Яков Иосифов

Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

20.11.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1844

Отец: Иосиф Семёнов

Мать: Зиновия Семёнова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1871

Дочь: София Яковлева

Мать ребёнка: Евдокия Ильина

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.04.1874

Дочь: Пелагея Яковлева

Мать ребёнка: Евдокия Ильина

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1878

Сын: Василий Яковлев

Мать ребёнка: Евдокия Ильина

Рождение ребёнка
До 1879

Сын: Андрей Яковлев

Мать ребёнка: Евдокия Ильина

д.Марченки Горние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1880

Дочь: Ксения Яковлева

Мать ребёнка: Евдокия Ильина

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.10.1882

Сын: Пётр Яковлев

Мать ребёнка: Евдокия Ильина

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.04.1885

Сын: Георгий Яковлев

Мать ребёнка: Евдокия Ильина

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1888

Дочь: Акилина Яковлева

Мать ребёнка: Евдокия Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ильина

Смерть
Неизвестно
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