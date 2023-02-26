Яков Иосифов
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения20.11.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
20.11.1844
Отец: Иосиф Семёнов
Мать: Зиновия Семёнова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1871
Дочь: София Яковлева
Мать ребёнка: Евдокия Ильина
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.04.1874
Дочь: Пелагея Яковлева
Мать ребёнка: Евдокия Ильина
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1878
Сын: Василий Яковлев
Мать ребёнка: Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
До 1879
Сын: Андрей Яковлев
Мать ребёнка: Евдокия Ильина
д.Марченки Горние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1880
Дочь: Ксения Яковлева
Мать ребёнка: Евдокия Ильина
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.10.1882
Сын: Пётр Яковлев
Мать ребёнка: Евдокия Ильина
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.04.1885
Сын: Георгий Яковлев
Мать ребёнка: Евдокия Ильина
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1888
Дочь: Акилина Яковлева
Мать ребёнка: Евдокия Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ильина
Смерть
Неизвестно