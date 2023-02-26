Андрей Яковлев
Место рожденияд.Марченки Горние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1879
Отец: Яков Иосифов
Мать: Евдокия Ильина
д.Марченки Горние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1891
Сын: Иоанн Андреев
Мать ребёнка: Пелагея Михайлова
Рождение ребёнка
04.03.1896
Дочь: Мария Андреева
Мать ребёнка: Пелагея Михайлова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1898
Сын: Павел Андреев
Мать ребёнка: Пелагея Михайлова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.05.1902
Сын: Константин Андреев
Мать ребёнка: Пелагея Михайлова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.05.1907
Сын: Алексей Андреев
Мать ребёнка: Пелагея Михайлова
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Михайлова
Смерть
Неизвестно