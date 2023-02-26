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Андрей Яковлев

Место рождения

д.Марченки Горние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1879

Отец: Яков Иосифов

Мать: Евдокия Ильина

д.Марченки Горние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1891

Сын: Иоанн Андреев

Мать ребёнка: Пелагея Михайлова

Рождение ребёнка
04.03.1896

Дочь: Мария Андреева

Мать ребёнка: Пелагея Михайлова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1898

Сын: Павел Андреев

Мать ребёнка: Пелагея Михайлова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.05.1902

Сын: Константин Андреев

Мать ребёнка: Пелагея Михайлова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.05.1907

Сын: Алексей Андреев

Мать ребёнка: Пелагея Михайлова

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Михайлова

Смерть
Неизвестно
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