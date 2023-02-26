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Семён Кодратов

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1787

Отец: Кодратий Спиридонов

Мать: Ксения (Васильева)

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1803

Дочь: Феодосия ...онова

Мать ребёнка: Агафия Андреева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1806

Дочь: Феодосия Семёнова

Мать ребёнка: Дария Данилова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1809

Дочь: Домникия Семёнова

Мать ребёнка: Дария Данилова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.11.1819

Сын: Иосиф Семёнов

Мать ребёнка: Агафия Андреева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1837

Сын: Михаил Семёнов

Мать ребёнка: Агафия Андреева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дария Данилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафия Андреева

Смерть
Неизвестно
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