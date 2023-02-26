Семён Кодратов
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1787
Отец: Кодратий Спиридонов
Мать: Ксения (Васильева)
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1803
Дочь: Феодосия ...онова
Мать ребёнка: Агафия Андреева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1806
Дочь: Феодосия Семёнова
Мать ребёнка: Дария Данилова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1809
Дочь: Домникия Семёнова
Мать ребёнка: Дария Данилова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.11.1819
Сын: Иосиф Семёнов
Мать ребёнка: Агафия Андреева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1837
Сын: Михаил Семёнов
Мать ребёнка: Агафия Андреева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дария Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафия Андреева
Смерть
Неизвестно