Дария Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1806
Дочь: Феодосия Семёнова
Отец ребёнка: Семён Кодратов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1809
Дочь: Домникия Семёнова
Отец ребёнка: Семён Кодратов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семён Кодратов
Смерть
Неизвестно