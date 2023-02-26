Агафия Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1802
Дата смерти31.08.1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1803
Дочь: Феодосия ...онова
Отец ребёнка: Семён Кодратов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.11.1819
Сын: Иосиф Семёнов
Отец ребёнка: Семён Кодратов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1837
Сын: Михаил Семёнов
Отец ребёнка: Семён Кодратов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семён Кодратов
Смерть
31.08.1822
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.