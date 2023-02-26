Агафия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

31.08.1822

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1787 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1803

Дочь: Феодосия ...онова

Отец ребёнка: Семён Кодратов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.11.1819

Сын: Иосиф Семёнов

Отец ребёнка: Семён Кодратов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1837

Сын: Михаил Семёнов

Отец ребёнка: Семён Кодратов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён Кодратов

Смерть
31.08.1822
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
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