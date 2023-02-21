Люсов Андрей Устинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛюсов Андрей Устинович

Люсов Андрей Устинович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1884

Дата смерти

18.02.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1884

Отец: Люсов Устин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1906

Дочь: Бородулина Анна Андреевна

Мать ребёнка: Люсова Мария Никандровна

д.Хмельники, Тейковский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
07.12.1917

Дочь: Гусева Клавдия Андреевна

Мать ребёнка: Люсова Мария Никандровна

г.Тейково, Ивановская область, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Люсов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Люсова Мария Никандровна

г.Тейково, Ивановская область, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Люсов Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Люсова Мария Никандровна

Смерть
18.02.1958
Похороны
Неизвестно
Кладбище близ д.Старое Леушино
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close