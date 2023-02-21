Люсов Андрей Устинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1884
Дата смерти18.02.1958
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1884
Отец: Люсов Устин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1906
Дочь: Бородулина Анна Андреевна
Мать ребёнка: Люсова Мария Никандровна
д.Хмельники, Тейковский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
07.12.1917
Дочь: Гусева Клавдия Андреевна
Мать ребёнка: Люсова Мария Никандровна
г.Тейково, Ивановская область, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Люсова Мария Никандровна
г.Тейково, Ивановская область, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Люсова Мария Никандровна
Смерть
18.02.1958
Похороны
Неизвестно
Кладбище близ д.Старое Леушино