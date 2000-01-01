Люсов Николай Андреевич
Место рожденияг.Тейково, Ивановская область, СССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Люсов Андрей Устинович
Мать: Люсова Мария Никандровна
г.Тейково, Ивановская область, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно