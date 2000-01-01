Люсов Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Люсов Николай Андреевич

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Место рождения

г.Тейково, Ивановская область, СССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Люсов Андрей Устинович

Мать: Люсова Мария Никандровна

г.Тейково, Ивановская область, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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