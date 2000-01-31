Гусева (Люсова) Клавдия Андреевна
Место рожденияг.Тейково, Ивановская область, СССР
Дата рождения07.12.1917
Дата смерти31.01.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1917
Отец: Люсов Андрей Устинович
Мать: Люсова Мария Никандровна
г.Тейково, Ивановская область, СССР
Рождение ребёнка
28.06.1940
Отец ребёнка: Гусев Иван Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.01.2000
Похороны
Неизвестно
Кладбище близ д.Старое Леушино