Гусева (Люсова) Клавдия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Люсова) Клавдия Андреевна

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Место рождения

г.Тейково, Ивановская область, СССР

Дата рождения

07.12.1917

Дата смерти

31.01.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1917

Отец: Люсов Андрей Устинович

Мать: Люсова Мария Никандровна

г.Тейково, Ивановская область, СССР
Рождение ребёнка
28.06.1940

Сын: Гусев Виктор Иванович

Отец ребёнка: Гусев Иван Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Иван Владимирович

Смерть
31.01.2000
Похороны
Неизвестно
Кладбище близ д.Старое Леушино
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