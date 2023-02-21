Люсова Мария Никандровна
Место рожденияг.Тейково
Дата рождения10.06.1884
Дата смерти20.02.1970
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1884
Отец: Никандр
Мать: не указана
г.Тейково
Рождение ребёнка
03.04.1906
Дочь: Бородулина Анна Андреевна
Отец ребёнка: Люсов Андрей Устинович
д.Хмельники, Тейковский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
07.12.1917
Дочь: Гусева Клавдия Андреевна
Отец ребёнка: Люсов Андрей Устинович
г.Тейково, Ивановская область, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Люсов Андрей Устинович
г.Тейково, Ивановская область, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Люсов Андрей Устинович
Смерть
20.02.1970
Похороны
Неизвестно
Кладбище близ д.Старое Леушино