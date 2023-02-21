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Люсова Мария Никандровна

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Место рождения

г.Тейково

Дата рождения

10.06.1884

Дата смерти

20.02.1970

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1884

Отец: Никандр

Мать: не указана

г.Тейково
Рождение ребёнка
03.04.1906

Дочь: Бородулина Анна Андреевна

Отец ребёнка: Люсов Андрей Устинович

д.Хмельники, Тейковский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
07.12.1917

Дочь: Гусева Клавдия Андреевна

Отец ребёнка: Люсов Андрей Устинович

г.Тейково, Ивановская область, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Люсов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Люсов Андрей Устинович

г.Тейково, Ивановская область, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Люсов Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Люсов Андрей Устинович

Смерть
20.02.1970
Похороны
Неизвестно
Кладбище близ д.Старое Леушино
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