Бородулина (Люсова) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородулина (Люсова) Анна Андреевна

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Место рождения

д.Хмельники, Тейковский уезд, Владимирская губерния

Дата рождения

03.04.1906

Дата смерти

10.03.2000

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1884 г.р.

Муж

1905 г.р.

Дети

1935 г.р.
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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1906

Отец: Люсов Андрей Устинович

Мать: Люсова Мария Никандровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михайлов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михайлов ?

Рождение ребёнка
01.04.1935

Дочь: Сачевкина (Мухарьямова) Фатима Фейзрахмановна

Отец ребёнка: Мухарьямов Фейзрахман

Бракосочетание
16.11.1968

Муж: Бородулин Василий Михайлович

Смерть
10.03.2000

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