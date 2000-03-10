Бородулина (Люсова) Анна Андреевна
Место рожденияд.Хмельники, Тейковский уезд, Владимирская губерния
Дата рождения03.04.1906
Дата смерти10.03.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1906
Отец: Люсов Андрей Устинович
Мать: Люсова Мария Никандровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михайлов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михайлов ?
Рождение ребёнка
01.04.1935
Дочь: Сачевкина (Мухарьямова) Фатима Фейзрахмановна
Отец ребёнка: Мухарьямов Фейзрахман
Бракосочетание
16.11.1968
Смерть
10.03.2000