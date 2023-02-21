Денисюк Ксения Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисюк Ксения Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1938

Дочь: Капица Эмма Семеновна

Отец ребёнка: Капица Семен

Рождение ребёнка
27.12.1940

Дочь: Капица Нина Семеновна

Отец ребёнка: Капица Семен

Рождение ребёнка
12.08.1946

Дочь: Капица Татьяна Антоновна

Отец ребёнка: Алифанов Антон Захарович

Рождение ребёнка
13.08.1946

Дочь: Капица Елена Антоновна

Отец ребёнка: Алифанов Антон Захарович

Рождение ребёнка
29.10.1949

Сын: Алифанов Анатолий Антонович

Отец ребёнка: Алифанов Антон Захарович

Рождение ребёнка
07.05.1955

Дочь: Алифанова Наталья Антоновна

Отец ребёнка: Алифанов Антон Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капица Семен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алифанов Антон Захарович

Смерть
Неизвестно
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