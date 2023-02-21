Денисюк Ксения Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1938
Дочь: Капица Эмма Семеновна
Отец ребёнка: Капица Семен
Рождение ребёнка
27.12.1940
Дочь: Капица Нина Семеновна
Отец ребёнка: Капица Семен
Рождение ребёнка
12.08.1946
Дочь: Капица Татьяна Антоновна
Отец ребёнка: Алифанов Антон Захарович
Рождение ребёнка
13.08.1946
Дочь: Капица Елена Антоновна
Отец ребёнка: Алифанов Антон Захарович
Рождение ребёнка
29.10.1949
Сын: Алифанов Анатолий Антонович
Отец ребёнка: Алифанов Антон Захарович
Рождение ребёнка
07.05.1955
Дочь: Алифанова Наталья Антоновна
Отец ребёнка: Алифанов Антон Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Капица Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно