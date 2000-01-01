Капица Татьяна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКапица Татьяна Антоновна

Капица Татьяна Антоновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1946

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1946

Отец: Алифанов Антон Захарович

Мать: Денисюк Ксения Семеновна

Рождение ребёнка
20.05.1968

Дочь: Капица Инесса Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.07.1976

Дочь: Мурашкина Анна Павловна

Отец ребёнка: Мурашкин Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурашкин Павел

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close