Капица Татьяна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1946
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1946
Отец: Алифанов Антон Захарович
Мать: Денисюк Ксения Семеновна
Рождение ребёнка
20.05.1968
Дочь: Капица Инесса Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.07.1976
Дочь: Мурашкина Анна Павловна
Отец ребёнка: Мурашкин Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мурашкин Павел