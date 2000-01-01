Капица Елена Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1946
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1946
Отец: Алифанов Антон Захарович
Мать: Денисюк Ксения Семеновна
Рождение ребёнка
1967
Дочь: Альдинова Альвина Ольфатовна
Отец ребёнка: Альдинов Ольфат Горяевич
Рождение ребёнка
1970
Дочь: Альдинова Эльвира Ольфатовна
Отец ребёнка: Альдинов Ольфат Горяевич
Рождение ребёнка
28.11.1981
Сын: Альдинов Артур Ольфатович
Отец ребёнка: Альдинов Ольфат Горяевич
Бракосочетание
Неизвестно