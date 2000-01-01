Капица Елена Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капица Елена Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1946

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1946

Отец: Алифанов Антон Захарович

Мать: Денисюк Ксения Семеновна

Рождение ребёнка
1967

Дочь: Альдинова Альвина Ольфатовна

Отец ребёнка: Альдинов Ольфат Горяевич

Рождение ребёнка
1970

Дочь: Альдинова Эльвира Ольфатовна

Отец ребёнка: Альдинов Ольфат Горяевич

Рождение ребёнка
28.11.1981

Сын: Альдинов Артур Ольфатович

Отец ребёнка: Альдинов Ольфат Горяевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Альдинов Ольфат Горяевич

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