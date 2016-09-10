Капица Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капица Семен

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1938

Дочь: Капица Эмма Семеновна

Мать ребёнка: Денисюк Ксения Семеновна

Рождение ребёнка
27.12.1940

Дочь: Капица Нина Семеновна

Мать ребёнка: Денисюк Ксения Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисюк Ксения Семеновна

Смерть
Неизвестно
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