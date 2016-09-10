Капица Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1938
Дочь: Капица Эмма Семеновна
Мать ребёнка: Денисюк Ксения Семеновна
Рождение ребёнка
27.12.1940
Дочь: Капица Нина Семеновна
Мать ребёнка: Денисюк Ксения Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Денисюк Ксения Семеновна
Смерть
Неизвестно