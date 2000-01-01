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Капица Эмма Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1938

Пол

Женский

Отец

Мать

1910 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1938

Отец: Капица Семен

Мать: Денисюк Ксения Семеновна

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