Алифанов Анатолий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1949
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1949
Отец: Алифанов Антон Захарович
Мать: Денисюк Ксения Семеновна
Рождение ребёнка
04.11.1973
Дочь: Алифанова Инна Анатольевна
Мать ребёнка: Зубенко Людмила Владимировна
Рождение ребёнка
08.07.1980
Дочь: Алифанова Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Зубенко Людмила Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алифанова Анна Анатольевна
Мать ребёнка: Зубенко Людмила Владимировна