Алифанов Анатолий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлифанов Анатолий Антонович

Алифанов Анатолий Антонович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1949

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1949

Отец: Алифанов Антон Захарович

Мать: Денисюк Ксения Семеновна

Рождение ребёнка
04.11.1973

Дочь: Алифанова Инна Анатольевна

Мать ребёнка: Зубенко Людмила Владимировна

Рождение ребёнка
08.07.1980

Дочь: Алифанова Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Зубенко Людмила Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубенко Людмила Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алифанова Анна Анатольевна

Мать ребёнка: Зубенко Людмила Владимировна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close