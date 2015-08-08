Алифанова Инна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1973
Дата смерти08.08.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1973
Рождение ребёнка
19.07.1995
Дочь: Райсфельд Маргарита Анатольевна
Отец ребёнка: Галин Анатолий
Никольск, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Галин Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Галин Анатолий
Смерть
08.08.2015