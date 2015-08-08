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Алифанова Инна Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1973

Дата смерти

08.08.2015

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1973

Отец: Алифанов Анатолий Антонович

Мать: Зубенко Людмила Владимировна

Рождение ребёнка
19.07.1995

Дочь: Райсфельд Маргарита Анатольевна

Отец ребёнка: Галин Анатолий

Никольск, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галин Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Райсфельд Вадим Лазаревич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галин Анатолий

Смерть
08.08.2015
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